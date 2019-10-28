Посольство Японії похвалило вбрання подружжя Зеленських на інтронізації імператора

Посольство Японії в Україні висловило вдячність Президенту Володимиру Зеленському та його дружині Олені за участь в інтронізації імператора Нарухіто, яка відбулася 22 жовтня.

Про це повідомляється на сторінці посольства у Facebook.

«Участь президентського подружжя у церемонії інтронізації є важливим етапом у наших двосторонніх відносинах. Їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою та справив на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя та Україну як країну», - йдеться у повідомленні японського посольства.

Також у дипмісії зазначили, що двостороння зустріч глави Української держави та прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе була вчасною та успішною.

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«Ми стежимо за результатами цього візиту та надалі працюватимемо для подальшого поглиблення наших двосторонніх відносин. Ще раз дозвольте подякувати пану Президенту та першій леді», – зазначили у посольстві Японії в Україні.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 21-24 жовтня перебував з робочим візитом у Японії, де взяв участь у церемонії інтронізації імператора.