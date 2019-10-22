Зеленський взяв участь в інтронізації імператора Японії

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто.

Про це повідомляє Офіс глави держави.

"Під час перебування у Японії з робочим візитом Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь в інтронізації імператора Нарухіто", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна є однією з майже 200 країн, представники яких прибули у Токіо для участі в церемонії. Останнє сходження на трон японського імператора відбулося 30 років тому, а Володимир Зеленський став першим українським Президентом, запрошеним на інтронізацію. Церемонія інтронізації тривала понад пів години.

"Для мене велика честь взяти участь в інтронізації Імператора Нарухіто. Проведення стародавнього обряду в сучасній Японії є прикладом того, як в одній державі можуть співіснувати і глибока повага до традицій, і впровадження новітніх високих технологій для поліпшення життя кожної людини", – сказав Зеленський після закінчення інтронізації.

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Як повідомлялося, програмою робочого візиту Президента України до Японії передбачені його зустрічі з керівництвом палат японського парламенту, представниками бізнесу, а також низка двосторонніх переговорів з лідерами іноземних держав.