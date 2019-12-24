Анатолій Щерба, посол України в Іспанії

Ім’я українського футболіста Романа Зозулі із середини грудня у нас знають навіть ті, хто футболом взагалі не цікавиться. Матч другого дивізіону Іспанії між командами «Райо Вальєкано» і «Альбасете», який відбувався 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу нападника «Альбасете» Романа Зозулі, якого групка фанатів почала ображати, вигукуючи «Зозуля – нацист».

До дипломатичного скандалу, звісно, не дійшло, але Київ висловив своє обурення іспанській стороні та повну підтримку – Роману. Свою підтримку Роману Зозулі та засудження провокації проти нього висловило також і Посольство України в Іспанії.

Про те, як розвивається ця конкретна ситуація, а також про життя української громади в Іспанії – Посол України в Іспанії Анатолій Щерба розповів в інтерв’ю Укрінформу.

СПРАВА ЗОЗУЛІ — ПРЕЦЕДЕНТ

- Інцидент із Зозулею викликав бурхливу реакцію в Україні, навіть на найвищому політичному рівні. Як ви оцінюєте реакцію іспанської сторони?

- В Іспанії реакція на підтримку Романа була дуже швидкою. Уночі, одразу після цього інциденту, була заява Футбольної ліги Іспанії LaLiga – це іспанська організація, яка займається проведенням чемпіонатів. Вона однозначно висловила свою підтримку нашому футболісту та наголосила, що вживатиме заходів із метою викорінення провокацій на іспанських футбольних стадіонах. Наступного дня з’явилася офіційна заява Асоціації професійних футболістів Іспанії (AFE), профспілки, яка рішуче засудила провокацію, заявила про свою одностайну підтримку Роману і запропонувала свою допомогу в плані відстоювання законних інтересів Зозулі, в тому числі, його професійних прав. Так само підтримала українського футболіста і Королівська футбольна федерація Іспанії. Уболівальники «Альбасете» провели флешмоб «Ми всі Зозулі». Роман дійсно має підтримку абсолютної більшості іспанців.

На минулому тижні відбулася моя зустріч у штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона засвідчила повну підтримку Роману Зозулі та запевнила, що до клубу «Райо Вальєкано» можуть бути застосовані фінансові санкції. Очікуємо також на відповіді державного секретаріату Іспанії у справах спорту та Королівської футбольної федерації Іспанії щодо дат моїх зустрічей з їхніми очільниками для обговорення цієї ситуації.

- Це не перший подібний випадок?

- Майже 3 роки тому, коли Роман у січні 2017 року перейшов саме до цього клубу, «Райо Вальєкано», відбувся подібний інцидент. Тоді так само частина вболівальників, так званих «Буканерос» – ультрас «Райо Вальєкано», висловились проти того, щоб Роман грав у цій команді. Вже у лютому він прийняв рішення скасувати контракт про перехід до цього клубу.

Тоді так само відповідні іспанські футбольні організації та Вища рада спорту Іспанії висловили йому свою підтримку. В тому числі йшлося про те, що Роман міг би обстоювати свої інтереси й у відповідному судовому процесі. Але він, наскільки я знаю, вирішив цього не робити. У квітні цього року Роман повідомив, що разом із юристами футбольного клубу «Альбасете» планує позиватися до іспанського політика – лідера партії «Подемос» Пабло Іглесіаса, який в одному з інтерв’ю фактично назвав нашого футболіста неонацистом.

- А зараз він буде це робити?

- Роман має прийняти рішення з цього питання.

- Чи відомо, хто саме вигукував образи?

- Йдеться саме про ультрас, які належать до вболівальників цього клубу.

На минулому тижні відбулася прес-конференція Р. Зозулі, в ході якої він заявив, що безпідставні звинувачення проти нього висуваються тими, хто брав участь у війні на Донбасі проти України. Перший раз, коли мала місце подібна провокація, LaLiga навіть позивалася проти 17 з так званих вболівальників. Але, на жаль, процес далі не пішов. Тому що, як я сказав, не було відповідних звернень з боку самого Романа. Питання про покарання конкретних осіб може розглядатися у судовому порядку в разі подання такого позову.

- Тобто, якщо не буде позову, то й покарання не буде?

- Ні, покарання буде. Передусім, для клубу. І воно, в принципі, вже є: дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу. Скажімо, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, то це відбудеться при порожніх трибунах.

Також можуть бути застосовані відповідні фінансові санкції для того, щоб покарати за те, що така провокація трапилася. Хотів би сказати, що і президент клубу «Альбасете», де грає Роман Зозуля, і президент «Райо Вальєкано» – однозначно засудили те, що відбулося на стадіоні.

- А з іншими спортсменами подібні випадки бували? Чи це прецедент?

- Коли це питання розглядалося в публічному контексті, почали згадувати про всі випадки, які мали місце на різних стадіонах у минулому, зокрема у Мадриді, Барселоні, Сарагосі, місті Уеска – як на політичному так і національному та расовому підґрунті. «Справа Зозулі» або, як її зараз називають, Caso Zozulya стала більш відомою тому, що вперше з причин саме нетолерантного ставлення до футболіста на полі було не лише перервано, а й повністю припинено футбольний матч. І зараз усі іспанські газети пишуть про те, що це є прецедентом. Він так і називається – «прецедент Зозулі».

Футбольним клубам відтепер треба ще більш серйозно ставитися до таких можливих випадків, аби уникнути санкцій, покарань, коли суддя матчу може перервати зустріч у зв’язку з провокаціями. Зокрема, ця тема обговорювалася під час підготовки нещодавнього так званого матчу «ель класіко» між футбольними клубами «Барселона» та «Реал Мадрид», який відбувався в складних умовах.