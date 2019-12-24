Анатолій Щерба, посол України в Іспанії

Ім’я українського футболіста Романа Зозулі із середини грудня у нас знають навіть ті, хто футболом взагалі не цікавиться. Матч другого дивізіону Іспанії між командами «Райо Вальєкано» і «Альбасете», який відбувався 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали у зв'язку з образами на адресу нападника «Альбасете» Романа Зозулі, якого групка фанатів почала ображати, вигукуючи «Зозуля – нацист».
До дипломатичного скандалу, звісно, не дійшло, але Київ висловив своє обурення іспанській стороні та повну підтримку – Роману. Свою підтримку Роману Зозулі та засудження провокації проти нього висловило також і Посольство України в Іспанії.
Про те, як розвивається ця конкретна ситуація, а також про життя української громади в Іспанії – Посол України в Іспанії Анатолій Щерба розповів в інтерв’ю Укрінформу.
СПРАВА ЗОЗУЛІ — ПРЕЦЕДЕНТ
- Інцидент із Зозулею викликав бурхливу реакцію в Україні, навіть на найвищому політичному рівні. Як ви оцінюєте реакцію іспанської сторони?
- В Іспанії реакція на підтримку Романа була дуже швидкою. Уночі, одразу після цього інциденту, була заява Футбольної ліги Іспанії LaLiga – це іспанська організація, яка займається проведенням чемпіонатів. Вона однозначно висловила свою підтримку нашому футболісту та наголосила, що вживатиме заходів із метою викорінення провокацій на іспанських футбольних стадіонах. Наступного дня з’явилася офіційна заява Асоціації професійних футболістів Іспанії (AFE), профспілки, яка рішуче засудила провокацію, заявила про свою одностайну підтримку Роману і запропонувала свою допомогу в плані відстоювання законних інтересів Зозулі, в тому числі, його професійних прав. Так само підтримала українського футболіста і Королівська футбольна федерація Іспанії. Уболівальники «Альбасете» провели флешмоб «Ми всі Зозулі». Роман дійсно має підтримку абсолютної більшості іспанців.
На минулому тижні відбулася моя зустріч у штаб-квартирі Футбольної ліги в Мадриді, в ході якої іспанська сторона засвідчила повну підтримку Роману Зозулі та запевнила, що до клубу «Райо Вальєкано» можуть бути застосовані фінансові санкції. Очікуємо також на відповіді державного секретаріату Іспанії у справах спорту та Королівської футбольної федерації Іспанії щодо дат моїх зустрічей з їхніми очільниками для обговорення цієї ситуації.
- Це не перший подібний випадок?
- Майже 3 роки тому, коли Роман у січні 2017 року перейшов саме до цього клубу, «Райо Вальєкано», відбувся подібний інцидент. Тоді так само частина вболівальників, так званих «Буканерос» – ультрас «Райо Вальєкано», висловились проти того, щоб Роман грав у цій команді. Вже у лютому він прийняв рішення скасувати контракт про перехід до цього клубу.
Тоді так само відповідні іспанські футбольні організації та Вища рада спорту Іспанії висловили йому свою підтримку. В тому числі йшлося про те, що Роман міг би обстоювати свої інтереси й у відповідному судовому процесі. Але він, наскільки я знаю, вирішив цього не робити. У квітні цього року Роман повідомив, що разом із юристами футбольного клубу «Альбасете» планує позиватися до іспанського політика – лідера партії «Подемос» Пабло Іглесіаса, який в одному з інтерв’ю фактично назвав нашого футболіста неонацистом.
- А зараз він буде це робити?
- Роман має прийняти рішення з цього питання.
- Чи відомо, хто саме вигукував образи?
- Йдеться саме про ультрас, які належать до вболівальників цього клубу.
На минулому тижні відбулася прес-конференція Р. Зозулі, в ході якої він заявив, що безпідставні звинувачення проти нього висуваються тими, хто брав участь у війні на Донбасі проти України. Перший раз, коли мала місце подібна провокація, LaLiga навіть позивалася проти 17 з так званих вболівальників. Але, на жаль, процес далі не пішов. Тому що, як я сказав, не було відповідних звернень з боку самого Романа. Питання про покарання конкретних осіб може розглядатися у судовому порядку в разі подання такого позову.
- Тобто, якщо не буде позову, то й покарання не буде?
- Ні, покарання буде. Передусім, для клубу. І воно, в принципі, вже є: дисциплінарна комісія, яка складається з представників як національної федерації футболу, так і LaLiga, застосує санкції до цього клубу. Скажімо, якщо будуть догравати другий тайм цього матчу, то це відбудеться при порожніх трибунах.
Також можуть бути застосовані відповідні фінансові санкції для того, щоб покарати за те, що така провокація трапилася. Хотів би сказати, що і президент клубу «Альбасете», де грає Роман Зозуля, і президент «Райо Вальєкано» – однозначно засудили те, що відбулося на стадіоні.
- А з іншими спортсменами подібні випадки бували? Чи це прецедент?
- Коли це питання розглядалося в публічному контексті, почали згадувати про всі випадки, які мали місце на різних стадіонах у минулому, зокрема у Мадриді, Барселоні, Сарагосі, місті Уеска – як на політичному так і національному та расовому підґрунті. «Справа Зозулі» або, як її зараз називають, Caso Zozulya стала більш відомою тому, що вперше з причин саме нетолерантного ставлення до футболіста на полі було не лише перервано, а й повністю припинено футбольний матч. І зараз усі іспанські газети пишуть про те, що це є прецедентом. Він так і називається – «прецедент Зозулі».
Футбольним клубам відтепер треба ще більш серйозно ставитися до таких можливих випадків, аби уникнути санкцій, покарань, коли суддя матчу може перервати зустріч у зв’язку з провокаціями. Зокрема, ця тема обговорювалася під час підготовки нещодавнього так званого матчу «ель класіко» між футбольними клубами «Барселона» та «Реал Мадрид», який відбувався в складних умовах.
УКРАЇНЦІ В ІСПАНІЇ ДОБРЕ ІНТЕГРОВАНІ
- Наприкінці жовтня в Мадриді відбулися українсько-іспанські консульські консультації. Чи є проблеми з українськими громадянами в Іспанії, зокрема, після запровадження безвізового режиму?
- Я не став би говорити про це питання саме в контексті проблем. Але є багато питань, які стосуються консульської роботи в Іспанії, тому що тут є велика українська громада. Офіційно, згідно зі статистикою міністерств внутрішніх справ і соціальної політики, в Іспанії зареєстровано 111 тис. українців. У зв’язку з тим, що так багато наших громадян у цій країні, відповідно виникають різні питання, які стосуються їхньої інтеграції в іспанське суспільство, проживання, тих чи інших аспектів життя як іноземців за кордоном. Консультації були спрямовані саме на вирішення тих питань, які найбільше турбують наших громадян. Також ішлося про необхідність оперативного інформування українських консульських установ про випадки потрапляння наших громадян у надзвичайні ситуації для захисту їхніх прав та інтересів.
- А чи є проблеми, коли наші громадяни намагаються працювати в Іспанії, в’їжджаючи на умовах безвізового режиму або з візами інших країн ЄС?
- Безвізовий режим у контексті статистики, яка стосується перебування українських громадян в Іспанії, фактично жодним чином негативно не вплинув на ситуацію.
Раніше дехто, в тому числі в іспанському МЗС, говорив про те, що із введенням безвізу Україна, в якій бачили певні міграційні ризики, може стати постачальником незаконних трудових мігрантів. Але насправді ситуація кардинально не змінилася: кількість українців, які перебувають в Іспанії, більш-менш стабільна.
Хотів би в цьому зв’язку сказати, що 10 років тому, коли відбувалася серйозна економічна криза і представники багатьох країн, які мали свої громади в Іспанії, говорили про певні зміни в кількості їхніх співгромадян, то української громади це практично не стосувалося, тому що кількість українців хоча й зростає, але не такими темпами, які могли б вважатися піковими. Іспанська сторона на консультаціях це питання навіть не порушувала.
- Але, наскільки я знаю, порушувалося питання про права неповнолітніх українських дітей, усиновлених іспанськими родинами. Тут є проблеми? Чи взагалі багато іспанців усиновлюють маленьких українців?
- Йшлося про те, що Посольство відслідковує те, яким чином діти, котрі були усиновлені, проживають, як інтегруються. Ми збираємо інформацію від цих родин, вивчаємо, наскільки діти комфортно почуваються у нових умовах. Питання обговорювалося не як проблемне, а як таке, що іспанська сторона бере на себе певні зобов’язання при усиновленні та повинна надавати відповідні звіти в консульський підрозділ Посольства. Станом на сьогодні на консульському обліку в Посольстві, Генеральному консульстві України в Барселоні та Консульстві України в Малазі перебуває близько 1500 неповнолітніх громадян України, які усиновлені іспанськими родинами. Консульські співробітники на регулярній основі здійснюють вибіркові відвідання таких родин, спілкуються з батьками та дітьми, що дає змогу побачити об’єктивну картину умов їхнього проживання, виховання та розвитку.
Водночас, актуальним залишається питання приєднання України до Гаазької конвенції з питань міжнародного усиновлення 1993 року, що дасть змогу покращити механізм нагляду за усиновленими дітьми. Адже після здійснення процедури усиновлення акредитовані організації могли би забезпечувати контроль за своєчасним виконанням батьками-усиновителями взятих на себе зобов’язань. Неприєднання України до цієї конвенції, зокрема, стало однією з причин того, що з 2012 року фактично було призупинено усиновлення іспанськими родинами українських дітей.
- Культурно-освітній центр «Дивосвіт», який діє у Мадриді, позиціонує себе як «найбільша в Європі українська суботня школа для дітей та молоді»…
- Це не ми такий висновок зробили. Це визначили представники Міжнародної української школи (МУШ), які подорожували по всіх країнах, де присутня МУШ.
І дійсно школа «Дивосвіт» існує давно, вже понад 10 років. Там більше 300 дітей, які реально щосуботи приходять вчитися. Там чудовий педагогічний колектив. Школа працює професійно, незважаючи на те, що збираються вони раз на тиждень. Активно діють також інші українські суботні школи, зокрема в Мурсії, Барселоні Алькалі-де-Енарес тощо.
Українські асоціації та українські школи вихідного дня в Іспанії проводять багато цікавих заходів з метою збереження української національної ідентичності закордонних українців, поширення в іспанському суспільстві української культури та мистецтва. Зокрема, за значний внесок у цю справу ансамблю українського танцю «Кричевчанка» суботньої школи «Світанок» громадської організації «Українці Алькали» присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив системи Міністерства освіти і науки України».
Хотів би також відзначити вагомий внесок у поширення української культури в Іспанії співочого гурту «Українські передзвони», танцювального ансамблю «Червона калина» та багатьох інших колективів української громади Мадридського регіону та Іспанії.
- А загалом, українська громада в Іспанії активна?
- Громада активна. Що, зокрема, засвідчили останні українські вибори, коли голосування було організоване й у Посольстві в Мадриді, й у консульських установах у Барселоні та Малазі. Іспанія увійшла на президентських і парламентських виборах до п’ятірки країн, де проголосувало найбільше громадян України.
Загалом українці добре інтегровані в Іспанії, адже на зустрічах, які відбуваються, зокрема, в МВС, завжди йдеться про те, що це дисциплінована нація, де люди поважають закон країни перебування.
Я думаю, що українські організації, яких існує в Іспанії десятки, гарно представляють Україну в плані нашої культури, нашої історії, наших традицій.
- Чи плануються ближчим часом двосторонні візити?
- Більш конкретно коментувати це питання можна буде після того, як в Іспанії буде створено новий уряд. Як ви знаєте, з квітня в Іспанії вже двічі проведено дочасні загальнонаціональні вибори, наразі продовжуються консультації щодо формування нового уряду.
Але як тільки уряд буде сформований – сподіваємося, що це відбудеться вже на початку наступного року – ми зможемо з іспанською стороною предметно говорити про конкретні дати двосторонніх заходів високого рівня. Зокрема, йдеться про можливість візиту міністра закордонних справ України до Іспанії.
Ольга Танасійчук, Берлін