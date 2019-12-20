Україна - у п'ятірці держав з високою смертністю через екологію

Україна увійшла до п’ятірки лідерів серед європейських країн за кількістю смертей, спричинених забрудненням навколишнього середовища.

Про це повідомляє Глобальний альянс з питань здоров’я та забруднення (GAHP).

За даними дослідників, в Україні 57 258 людей щорічно помирають через забруднення навколишнього середовища. За цим показником Україна посідає четверте місце серед країн Європи.

У трійку лідерів регіону увійшли також Туреччина (57 779 смертей), Німеччина (68 300) та РФ (118 687).

Так само четверте місце Україна посідає за кількістю смертей на 100 тис. населення - 128 випадків. Першими тут йдуть Болгарія (137), Грузія (140) та Сербія (175).