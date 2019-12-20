Поліція не штрафуватиме “євробляхи” до ухвалення двох законів — МВС

Поліція не штрафуватиме власників автомобілів на єврономерах до прийняття двох законів, завдяки яким власники таких машин зможуть зробити це законно і у доступний спосіб.

Такого компромісу досягнуто на нараді за участю Прем’єр–міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, голови громадської організації «Автоєвросила» Олега Ярошевича та представників Національної поліції, повідомляє пресслужба МВС.

Зокрема, йдеться про проєкти законів про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу (№ 2342) та про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України (№2345).

"Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроєкти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання уряду це питання протягом місяця врегулюється у Верховній Раді", - зазначають у МВС.

У відомстві пояснили, що завдяки прийняттю цих двох законів власники автомобілів на єврономерах зможуть законним шляхом та доступно розмитнити і перереєструвати авто.

"До прийняття нових законів поліція накладати штрафи не буде", - наголосили у міністерстві.

Раніше учасники громадської організації «Автоєвросила» влаштували акцію під стінами Будинку уряду з вимогою розглянути зазначені законопроєкти.