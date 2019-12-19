Рада відклала нові штрафи для "євробляхерів"

Верховна Рада ухвалила закон №2288 “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481”, який тимчасово призупиняє дію нових санкцій за порушення митного оформлення автомобілів з іноземною реєстрацією.

За нього проголосувало 285 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відповідно до цього закону розділ XXI "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України доповнено окремим пунктом, яким встановлено, що до осіб, які вчинили порушення митних правил, передбачені частинами 4-6 ст. 470 та частинами 4-6 ст. 481 Митного кодексу, тимчасово, в період з 22 серпня по 31 грудня 2019 року включно, застосовуватимуться санкції у вигляді штрафу в розмірі 500 і 1000 неоподатковуваних мінімумів ( 8500 грн та 17000 грн — ред.) відповідно.

У Митному кодексі за зазначені правопорушення передбачено більший розмір штрафів — до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У законопроєкті, який був прийнятий у першому читанні, пропонувалося ці штрафи не застосовувати до 31 грудня 2019 року взагалі.

Як пояснив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, ухвалення цього закону пов’язане з відтермінуванням введення в дію нових посилених санкцій за вчинення порушень митних правил, передбачених статтями 470 і 481 Митного кодексу.

Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт № 2288 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового порядку застосування статей 470 та 481".

Законом України від 20 вересня 2019 року №73-IХ “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України” внесено зміни до Митного кодексу України, якими до 31 грудня 2019 року подовжено перехідний період, протягом якого громадяни України без застосування до них адміністративних стягнень можуть оформити для вільного обігу автомобілі з іноземною реєстрацією.

За законом №2612, за перевищення строку доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення більш як на 30 діб передбачено стягнення штрафу в розмірі 170 тис. грн або конфіскацію автомобіля.