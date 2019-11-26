Чиновники вкрали на незаконному розмитненні “євроблях” 44 мільйони

Служба безпеки України підозрює керівників кількох митниць ДФС на оборудках з імпортом автомобілів.

Про це повідомляє прес-центр СБ України.

“Оперативники спецслужби встановили, що посадовці Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць організували протиправний механізм розмитнення іноземних автомобілів. Чиновники в інтересах комерційних структур свідомо занижували митну вартість імпортованих зі США машин”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисники встигли оформити незаконне ввезення близько тисячі авто, чим завдали державі збитки на кілька мільйонів гривень. Під час слідчих дій у службових приміщеннях Львівської, Івано-Франківської та Рівненської митниць правоохоронці вилучили документацію та електронні носії інформації, які можуть підтверджувати незаконне розмитнення авто.

За результатами слідчих дій вирішується питання щодо накладання арешту на 48 елітних автомобілів.

Також здійснюється документування, що у порушення вимог Податкового кодексу України приватне підприємство, викрите СБУ, не зареєструвало податкові накладні на суму майже 44 мільйони гривень з реалізації транспортних засобів.

Триває досудове слідство за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.