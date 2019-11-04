В Україні запустили онлайн-калькулятор вартості розмитнення “євроблях”

Митниця запустила калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля.

Про це "Нова митниця" повідомила у Facebook.

"Калькулятор митної вартості та платежів при митному оформленні автомобіля готовий. Наш онлайн-сервіс у декілька кліків розрахує, скільки і яких саме податків необхідно сплатити за ввезення вживаної або нової машини з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Онлайн-сервіс підтягує дані щодо мінімальної, середньої та максимальної вартості вказаного авто за 2018-2019 роки. У базі доступна інформація про більше ніж 2 300 моделей, а це мільйон машин.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів за нерозмитнені авто на єврономерах ще на 90 днів.