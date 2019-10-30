У Раді зареєстрували законопроєкт про розмитнення “євроблях”

На сайті Верховної Ради України розміщена інформація про внесення законопроєкту, який покликаний розв'язувати проблему, що склалася в Україні з розмитненням автомобілів на європейських номерах.

Про це свідчить картка проєкту закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу.

Водночас, текст законопроєкту наразі не доступний.

У картці документу вказується, що проєкт був одержаний Верховною Радою 29 жовтня та переданий на розгляд керівництву парламенту.

Як повідомлялось, у вересні народні депутати відтермінували введення штрафів для водіїв авто на єврономерах до кінця цього року. Кабінет міністрів та активісти створили робочу групу з напрацювання нових правил розмитнення автомобілів в Україні. В уряді пообіцяли внести проєкт, який максимально спростить порядок розмитнення автомобілів.

Серед ймовірних положень майбутнього закону, які озвучувалися у ЗМІ: скасування коефіцієнту віку, який впливає на вартість розмитнення; скасування заборони на ввезення ретро авто; перегляд вимог щодо екостандартів; повернення утилізаційного збору; введення обов’язкового техогляду.

Як повідомлялось, Законом України від 20 вересня 2019 р. № 73-IХ “Про внесення змін до Митного кодексу України щодо відтермінування застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України” внесено зміни до Митного кодексу України, якими передбачено продовження до 31 грудня 2019 року включно дії перехідного періоду, в якому громадяни України без застосування до них адміністративних стягнень можуть оформити для вільного обігу автомобілі, які використовуються в Україні на іноземній реєстрації.