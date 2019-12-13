Зеленський анонсував підвищення пенсій залежно від віку

Зеленський анонсував підвищення пенсій залежно від віку

Укрінформ
Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їх віку.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати... спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+", - сказав Зеленський.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Президент зауважив, що після підвищення пенсій 80-річним і старшим людям будуть підвищення для пенсіонерів 75+, далі - 70+ років тощо.

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"Підвищити пенсії всім не можемо, бо 12 млн пенсіонерів. Одразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії", - додав Зеленський.

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