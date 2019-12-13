Зеленський анонсував підвищення пенсій залежно від віку

Президент Володимир Зеленський анонсував нову програму підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їх віку.

Про це він розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми придумали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсій для людей за віком. Тобто спочатку ми готові сильно, це правда, це будуть люди відчувати... спочатку ми підвищимо сильно - від 400 до 1000-1100 гривень пенсіонерам, яким 80+", - сказав Зеленський.

За його словами, на підвищення пенсій у 2020 році планується виділити 13 млрд гривень.

Президент зауважив, що після підвищення пенсій 80-річним і старшим людям будуть підвищення для пенсіонерів 75+, далі - 70+ років тощо.

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"Підвищити пенсії всім не можемо, бо 12 млн пенсіонерів. Одразу не можемо, тобто ми їх розбили на такі критерії", - додав Зеленський.