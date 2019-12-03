ВР прийняла закон про верифікацію пенсій і субсидій з пропозиціями Зеленського

Верховна Рада підтримала закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (1231) з пропозиціями Президента.

Рішення підтримали 248 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент України вважає зазначений закон надзвичайно важливим та підтримує необхідність запровадження верифікації державних виплат, що здійснюються коштами державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування. Разом з тим, він не може підписати даний Законопроєкт з огляду на наявні неузгодженості з діючими законами", - зазначив представник Президента у Верховній Раді, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Так, депутати підтримали пропозиції Президента з метою узгодження положень ухвалених законів України в абзаці першому підпункту 11 та в абзаці першому підпункту 12 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" слова "абзац другий" замінити словами "абзац третій".

Як повідомляв Укрінформу, закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат" (1231) Верховна Рада ухвалила в другому читанні 17 жовтня. Його метою є підвищення адресності державних виплат. 7 листопада закон повернуто з пропозиціями Президента.

Читайте також: Мінфін пояснив вето Президента на закон про держвиплати

Законом визначено основні завдання, права та обов’язки центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову та бюджетну політику у частині здійснення верифікації державних виплат, а також повноваження органів, що здійснюють такі виплати.

Читайте також: Законопроєкт про верифікацію держвиплат Комітет Ради рекомендує ухвалити в цілому

Крім цього, документом урегульовуються основні питання збору, обробки та аналізу інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, а також визначено основні етапи верифікації та перелік інформації, яка використовується для здійснення верифікації та моніторингу державних виплат.

Водночас, визначено порядок надання рекомендацій органам, що здійснюють державні виплати, та опрацювання ними таких рекомендацій, а також підходи щодо повернення неправомірно отриманої реципієнтом державної виплати. Повноваження щодо встановлення порядку здійснення верифікації держвиплат і визначення адміністратора та порядку адміністрування інформаційно-аналітичної платформи мали покладатися на Кабінет міністрів України.