Мінфін пояснив вето Президента на закон про держвиплати

Вето президента України Володимира Зеленського на закон «Про верифікацію і моніторинг державних виплат» не ставить хрест на законопроекті.

Про це заявив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський, повідомляє пресслужба Мінфіну.

За словами Ходаковського, президентське вето на законопроект (проект №1231) про верифікацію викликане суто технічною неузгодженістю з прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунена.

«Я впевнений, що парламент незабаром проголосує за цей законопроект з пропозицією президента. Для введення верифікації загалом це означає несуттєву затримку», - зазначив заступник міністра.

Читайте також: Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій та пільг

Зеленський ветував законопроект про держвиплати. Президент повернув парламенту законопроект про верифікацію держвиплат зі своїми пропозиціями. ВР ухвалила цей законопроект 17 жовтня.