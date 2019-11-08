Мінфін пояснив вето Президента на закон про держвиплати

Мінфін пояснив вето Президента на закон про держвиплати

Укрінформ
Вето президента України Володимира Зеленського на закон «Про верифікацію і моніторинг державних виплат» не ставить хрест на законопроекті.

Про це заявив заступник міністра фінансів Павло Ходаковський, повідомляє пресслужба Мінфіну.

За словами Ходаковського, президентське вето на законопроект (проект №1231) про верифікацію викликане суто технічною неузгодженістю з прикінцевими положеннями, яка скоро буде усунена.

«Я впевнений, що парламент незабаром проголосує за цей законопроект з пропозицією президента. Для введення верифікації загалом це означає несуттєву затримку», - зазначив заступник міністра.

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Зеленський ветував законопроект про держвиплати. Президент повернув парламенту законопроект про верифікацію держвиплат зі своїми пропозиціями. ВР ухвалила цей законопроект 17 жовтня.

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