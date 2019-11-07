Зеленський ветував закон про верифікацію пенсій та пільг

Президент Володимир Зеленський повернув до парламенту з пропозиціями закон про верифікацію та моніторинг державних виплат.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, у розділі відповідного закону в графі про дату та стан проходження документа зазначається, що 7 листопада його "повернуто з пропозиціями Президента".

Водночас самі пропозиції глави держави наразі не опубліковані.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 жовтня ухвалила закон "Про верифікацію та моніторинг державних виплат", який визначає правові та організаційні засади здійснення верифікації та моніторингу державних виплат в Україні.

Зазначалося, що метою цього закону є підвищення адресності державних виплат, сприяння розбудові системи соціального забезпечення, а також забезпечення ефективного використання бюджетних коштів.

Законом передбачалося створення в Україні центрального органу виконавчої влади, що забезпечуватиме формування та реалізацію державної фінансової та бюджетної політики при здійсненні повноважень з верифікації та моніторингу державних виплат.

Під верифікацію держвиплат підпадають пенсії, допомоги, пільги, субсидії, стипендії, інші виплати, які здійснюються за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, фондів загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування.

Орган з верифікації та моніторингу мав визначати достовірність інформації, поданої реципієнтами держвиплат.