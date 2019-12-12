Розвиток туризму стане одним з пріоритетів для МКМС - Бородянський

Розвиток туризму стане одним з пріоритетів для МКМС - Бородянський

Укрінформ
Міністерство культури молоді та спорту обов'язково буде підтримувати молодь та розвиток туризму, і для цього вже створено низку програм.

Про це міністр культури молоді та спорту Володимир Бородянський сказав під час підсумкової зустрічі з учасниками грантової програми “Малі міста - великі враження”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наприклад, йдеться про програму, на яку держава виділила безпрецедентні кошти. Вона передбачає те, що молодь з усієї країни почне подорожувати державою. Так, молодь із Закарпаття поїде на Чернігівщину , або молодь із Чернігівської області поїде на Харківщину, або на Сумщину", - сказав Бородянський.

За його словами, кожен із присутніх матиме можливість взяти участь у цій програмі та побачити красу нашої країни.

Урядовець також запевнив у тому, що розвиток туризму стане одним з пріоритетів для МКМС.

Він зазначив, що головне завдання новоствореного міністерства полягає у розвитку культури, підтримці молоді, збереження національних цінностей.

Міністр також подякував учасникам програми “Малі міста - великі враження” за те, що у непростих умовах вони забезпечують розвиток громад та розвиток культурних громад.

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Ціль програми – підтримка населених пунктів із загальною чисельністю населення до 50 тис. осіб. Участь у конкурсі могли взяти культурно-мистецькі проєкти від органів місцевого самоврядування, юридичних осіб всіх форм власності, творчих спілок, фізичних осіб-підприємців. У результаті конкурсу було обрано 74 переможця, але вдалося реалізувати 71 проєкт, оскільки з різних причин не змогли впровадити грант у своїй громаді.

Учасники проєктів протягом дня презентують присутнім свої здобутки, статистику та тенденції розвитку громад. У рамках зустрічі відбудуться панельні дискусії з обговоренням подальшої долі програми "Малі міста - великі враження". Зокрема, присутні шукають точки дотику розвитку малих територій та культурної політики, обговорюватимуть розвиток культурної сфери в умовах децентралізації, а також присвятять увагу потенціалу культурної спадщини та креативних кластерів у розбудові туристичної привабливості малих територій.

Наприкінці зустрічі відбудеться вручення дипломів переможцям конкурсу "Малі міста - великі враження".

Як повідомляв Укрінформ, програма стартувала 15 квітня 2019 року. Міністерство культури України та Український центр культурних досліджень проводив її вже вдруге. Ідея проекту належить ГО “Інститут культурної політики”.

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