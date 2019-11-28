Рейтинги влади падають - КМІС

З початку листопада рейтинг Президента України Володимира Зеленського погіршився на 10%, уряду - на 7%, а Верховної Ради - на 9%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного з 22 по 25 листопада Київським міжнародним інститутом соціології і оприлюдненого на сайті КМІС.

Згідно з опитуванням, наприкінці листопада порівняно з початком місяця на 10% стало менше тих, хто схвалює роботу Президента (з 64% до 54%), і на 13% зросла частка тих, хто не схвалює його дії (з 23% до 36%).

Погіршилась і оцінка респондентів за цей місяць роботи уряду: на 7% стало менше тих, хто схвалює його роботу (44% і 37%), і на 11 процентних пунктів стало більше тих, хто не схвалює роботу Кабміну (з 37% до 48%). Оцінка роботи уряду загалом за результатами опитування погіршується з жовтня.

Що стосується роботи Верховної Ради, то з початку листопада на 9% стало менше тих, хто схвалює її роботу (45% і 36%), і на 12% стало більше тих, хто не схвалює роботу Ради (з 40% до 52%). Оцінка роботи Ради, як і уряду також погіршується з жовтня.

Результати опитування також показали, що до Зеленського позитивно ставляться наприкінці листопада 52% опитаних, негативно – 19%. При цьому упродовж осені частка тих, хто ставиться до Зеленського позитивно, зменшувалась: 73% у вересні, 66% - у жовтні, 64% - на початку листопада, 52% - наприкінці листопада. Водночас частка тих, хто ставиться до Президента негативно, протягом осені зростала: 7% - у вересні, 9% - у жовтні, 12% - на початку листопада і 19% - наприкінці листопада.

До Прем'єр-міністра Олексія Гончарука, згідно з опитуванням, позитивно ставляться 11% опитаних, негативно – 25%. Протягом осені зменшувалась частка тих, хто не знає Гончарука: 49% - у вересні, 48% - у жовтні, 40% на початку листопада, 36% - наприкінці листопада. Водночас збільшувалась частка тих, хто ставиться до нього негативно: 9% - у вересні, 14% - у жовтні, 18% - на початку листопада, 25% - наприкінці листопада.

До Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова позитивно ставляться наприкінці листопада 24% опитаних, негативно – 16%. Частка тих, хто ставиться до Разумкова негативно, значуще зросла у порівнянні з початком листопада: 16% и 9% відповідно.

КМІС проводив опитування з 22 по 25 листопада методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%. Дані цього дослідження порівнюються с результатами опитувань КМІС, які були проведені з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.