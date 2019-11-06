У Європарламенті відбувся круглий стіл, присвячений пам’яті жертв Бабиного Яру та відкриття виставки «Бабин Яр, межа людяності».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У заході взяли участь співголова Парламентського комітету асоціації Україна - ЄС Вітольд Ващиковський, голова Комітету Європарламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ Хуан Фернандо Лопес Агілар, доповідач Європарламенту про виконання Україною Угоди про асоціацію з ЄС Міхаель Галер, інші депутати, дипломати, представники громадськості та неурядових організацій.

Україну на заході представляли голова Комітету ВР з питань інтеграції до Євросоюзу Іванна Климпуш-Цинцадзе та її перший заступник Вадим Галайчук.

У Європарламенті вшанували пам'ять жертв Бабиного Яру // Фото: Укрінформ, Дмитро Шкурко

«Трагедія Бабиного Яру є частиною нашої спільної європейської історії, про її уроки повинне пам'ятати все людство. Пам'ятати, аби будувати майбутнє – для себе та для своїх народів. Щоб такі жахливі злочини ніколи не могли статися знову», - сказав на відкритті виставки Вадим Галайчук.

Він зауважив, що українці пам’ятають власну історію дуже добре, попри спроби радянської влади зруйнувати історичну пам'ять та душу цілого народу.

«За вашої допомоги й підтримки ми розбудовуємо для України європейське майбутнє. Ми доносимо до людей - особливо до молоді, нашого майбутнього покоління - розуміння того, що Україна дійсно є частиною історії Європи», - наголосив депутат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе у коментарі для Укрінформу висловила переконання, що Україна має відкривати для себе сторінки минулого, хоч би якими болючими вони були.

«Ми розпочали робити це на серйозному державному рівні лише кілька років тому, на 75-ту річницю трагедії Бабиного Яру. Але ці болючі сторінки є частиною європейської історії України. Це наше спільне минуле, яке ми пережили разом з іншими європейськими народами і країнами. Важливо, щоб ми не були відірвані від тих процесів вшанування пам’яті та спільного болю, через який пройшли європейські народи у зв’язку з трагедією Голокосту», - наголосила Климпуш-Цинцадзе.

Вона зауважила, що вже з часів Революції Гідності Україні довелося відбивати спроби звинуватити країну і її народ в антисемітизмі.

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«Я вдячна народові України за те, що він демонструє реальну толерантність. Усі ці звинувачення в антисемітизмі, які можна було чути на адресу України протягом останніх років, не мають нічого спільного з тими сплесками антисемітизму, які відбуваються на теренах «старої Європи» просто зараз. В тому числі й тут, в Європарламенті, треба пояснювати, чому звинувачення йдуть на адресу України, хоча вони не мають нічого спільного з дійсністю», - наголосила депутат.

Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила переконання, що більшість (якщо не всі) кричущих випадків антисемітизму, які траплялися в Україні останніми роками, привнесені ззовні. Вони мають те саме коріння, що й підпал будівлі Товариства угорської культури в Ужгороді, коли за результатами розслідування був підтверджений «російський слід».

«Ці випадки не мають українського коріння, і це підтверджується розслідуванням. Колись ми зможемо дійти до витоків тих антисемітських витівок, які коїлися в Україні. Впевнена, ми знайдемо там російські спроби дискредитувати Україну та показати її «нетолерантність». Але ці спроби приречені на невдачу», - переконана Климпуш-Цинцадзе.