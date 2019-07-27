Синод ПЦУ утворив румунський вікаріат з правами самоуправління

“Беручи до уваги пастирські потреби румуномовних православних громад в Україні, за зразком організації церковного життя парафій Румунської православної церкви з переважаючим числом етнічних українців – утворити Православний румунський вікаріат Української православної церкви (Православної церкви України) для релігійних організацій (релігійних громад та монастирів) в Україні з переважаючим числом етнічних румун”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Православний румунський вікаріат УПЦ є підпорядкованою безпосередньо предстоятелю Православної церкви України особливою адміністративною структурою з правами самоуправління у складі релігійного об’єднання ПЦУ.

Передбачено, що до Православного румунського вікаріату можуть входити на добровільних засадах релігійні організації з переважаючим числом етнічних румун. Для них гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції.

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Права самоуправління та устрій Православного румунського вікаріату закріплюються у Статуті Управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ), який має бути вироблений спільно з представниками релігійних організацій, що бажають увійти до складу Вікаріату, у співпраці з Румунською православною церквою відповідно до висловленої раніше її Священним синодом позиції.

Статут Управління Православного румунського вікаріату ухвалюється Священним синодом ПЦУ та затверджується предстоятелем.