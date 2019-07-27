Синод ПЦУ утворив румунський вікаріат з правами самоуправління

Синод ПЦУ утворив румунський вікаріат з правами самоуправління

Укрінформ
Синод Православної церкви України ухвалив рішення про створення Православного румунського вікаріату для релігійних організацій, де переважають етнічні румуни.

Про це повідомляється на сайті церкви.

“Беручи до уваги пастирські потреби румуномовних православних громад в Україні, за зразком організації церковного життя парафій Румунської православної церкви з переважаючим числом етнічних українців – утворити Православний румунський вікаріат Української православної церкви (Православної церкви України) для релігійних організацій (релігійних громад та монастирів) в Україні з переважаючим числом етнічних румун”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Православний румунський вікаріат УПЦ є підпорядкованою безпосередньо предстоятелю Православної церкви України особливою адміністративною структурою з правами самоуправління у складі релігійного об’єднання ПЦУ.

Передбачено, що до Православного румунського вікаріату можуть входити на добровільних засадах релігійні організації з переважаючим числом етнічних румун. Для них гарантуються права на дотримання за власним вибором румунської православної богослужбової, мовної та календарної традиції.

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Права самоуправління та устрій Православного румунського вікаріату закріплюються у Статуті Управління Православного румунського вікаріату УПЦ (ПЦУ), який має бути вироблений спільно з представниками релігійних організацій, що бажають увійти до складу Вікаріату, у співпраці з Румунською православною церквою відповідно до висловленої раніше її Священним синодом позиції.

Статут Управління Православного румунського вікаріату ухвалюється Священним синодом ПЦУ та затверджується предстоятелем.

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