Синод ПЦУ закликав посилити санкції за розграбування собору у Сімферополі

Синод Української православної церкви закликав посилити міжнародні санкції проти РФ за розграбування кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги та Управління Кримської єпархії Української православної церкви у Сімферополі.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті церкви.

Синод УПЦ ухвалив “висловити рішучий протест та глибоке обурення триваючим насильством російської окупаційної влади проти Православної церкви України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, що протягом останнього часу виявилося у цілеспрямованому пошкодженні й розграбуванні будівлі та майна кафедрального собору святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги та Управління Кримської єпархії Української Православної Церкви (Православної церкви України) у м. Сімферополі”.

Відбулося засідання Священного Синоду / Фото: Пресслужба Київської Митрополії ПЦУ

Зазначається, що ПЦУ вкотре вимагає від РФ припинити свідоме порушення в окупованій АР Крим та м. Севастополі одного з основоположних прав людини – права на свободу совісті та віросповідання.

Православна церква України також ухвалила “закликати українську та міжнародну спільноту вимагати від Росії припинити порушення прав української православної громади Криму, а винних – притягати до відповідальності, включно з посиленням міжнародних санкцій проти Російської Федерації та проти конкретних посадових осіб "суду", "судовиконавців", "міністерства майна" та інших, безпосередньо причетних до порушення права на свободу совісті та віросповідання у окупованій Автономній Республіці Крим”.

Як повідомлялося, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України в Сімферополі після рішення суду про передачу у "користування" російського Мінмайна Криму було розграбовано.

У Кафедральному соборі проводила богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України (ПЦУ).

Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати у користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму і без узгодження з Кримською єпархією.