У Сімферополі розграбували собор ПЦУ - архієпископ Климент

Майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України в Сімферополі після рішення суду про передачу у "користування" російського Мінмайна Криму було розграбовано.

Про це 24 липня повідомив Крим.Реалії Кримської єпархії архієпископ Климент ПЦУ

За словами архієпископа Климента, російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму початок "внутрішній ремонт" приміщень собору.

"Ситуація дуже критична. Все відбувалося, коли я не був у Криму. Згідно з рішенням суду, в 2017 році було вилучено 110 квадратних метрів площі першого поверху. Вона була опечатана і перебувала під замком. Але разом з тим було описано і зберігалося церковне майно: крісла, ікони, меблі, килими, посуд, столи, столові приналежності. Зараз це все розграбоване і поламане. Частину речей я побачив на вулиці на звалищі. Де поділися інші речі – я не знаю", – повідомив священнослужитель.

Архієпископ Климент пов'язує "розграбування собору" зі своєю поїздкою до США 16 липня.

"Вони почали погром саме тоді, коли я був на конференції з релігійної свободи. Це Росія показує всьому світу, що для неї (означає) світова спільнота і релігійна свобода", – вважає священнослужитель.

Як повідомлялося, в Кафедральному соборі святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі проводить богослужіння громада Кримської єпархії УПЦ КП, яка перейшла до Православної церкви України (ПЦУ).

Російське Міністерство майнових і земельних відносин Криму в лютому 2019 року вимагало звільнити будівлю собору, пояснивши це закінченням терміну дії договору з Кримською єпархією УПЦ КП.

Підконтрольний Росії арбітражний суд Криму 28 червня зобов'язав передати у користування російського Мінмайна Криму приміщення собору. Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент повідомив, що оскаржуватиме це рішення.

В середині червня в будівлі храму почалися будівельні роботи, ініційовані Мінмайна Криму і без узгодження з Кримською єпархією.

Фото: Український дім