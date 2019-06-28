Російські окупанти "віджали" храм ПЦУ у Криму

Підконтрольний Росії суд в окупованому нею Криму зобов'язав передати приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі (ПЦУ) в користування російського Мінмайна.

Про це повідомляє Крим. Реалії.

“Підконтрольний Росії арбітражний суд Криму зобов'язав передати в користування російського Мінмайна Криму приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги, де раніше проводила богослужіння Кримська єпархія УПЦ (КП), яка перейшла в Православну церкву України (ПЦУ)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином суддя Вадим Шкуро постановив частково задовольнити позов Міністерства майнових і земельних відносин Криму до Кримської єпархії УПЦ (КП). Крім того, “суд” постановив, що Кримська єпархія УПЦ (КП) повинна виплатити 12 тисяч рублів “державного” мита.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомив, що “влада” Криму вимагає звільнити приміщення Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі і направила припис про «звільнення приміщень» собору.

У російському Мінмайна Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ (КП) покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ (КП), яка перейшла в створену Православну церкву України.

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Велика частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ Московського патріархату.

Фото: Крим. Реалії