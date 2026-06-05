Обіцяв вирішити земельне питання: на Вінниччині затримали депутата міськради

“За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури депутата міської ради у Вінницькому районі викрито на одержанні 32 тисяч доларів неправомірної вигоди від підприємця. Особам повідомлено про підозру”, - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі зазначили, що за цю суму посадовець мав забезпечити надання підприємцю в оренду 47 га земель для ведення господарської діяльності через визнання його переможцем земельних торгів.

За даними прокуратури, про оборудку учасники домовилися взимку цього року через посередника. Депутат пообіцяв підприємцю за обумовлену суму підготувати необхідні документи та вплинути на ухвалення позитивного рішення під час сесії, стверджують у відомстві.

Як зазначають у правоохоронних органах, наприкінці травня міська рада проголосувала необхідні рішення та включила ділянки у торги, після чого депутат нагадав про розрахунок за послугу.

“2 червня посередник зустрівся з підприємцем для отримання всієї суми хабаря – $32 000. Того ж дня він передав гроші депутату“, - заявили в прокуратурі.

Під час цієї зустрічі спільників затримали правоохоронці. Гроші як предмет неправомірної вигоди вилучили.

Дії депутата і посередника кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 (одержання неправомірної вигоди для себе і третіх осіб за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

Особам повідомлено про підозру. Вирішується питання про застосування запобіжних заходів.

Як повідомляв Укрінформ, двох посадовців районного ТЦК на Харківщині підозрюють в отриманні 250 тисяч гривень за направлення військовозобов'язаного на службу в тилу.