На Херсонщині оголосили підозру окупаційному «омбудсману»

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 37-річному кримчанину у колабораційній діяльності», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, підозрюваний за свою антиукраїнську діяльність перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони України.

За даними слідства, не пізніше березня 2024 року підозрюваний добровільно обійняв посаду так званого «Уполномоченного по правам человека Херсонской области» та очолив незаконно створений окупаційною владою орган — «Апарат уполномоченного по правам человека Херсонской области».

На цій псевдопосаді він здійснював організаційно-розпорядчі функції, забезпечував роботу псевдоустанови, взаємодіяв з окупаційними органами влади та брав участь у формуванні механізмів функціонування окупаційної адміністрації на тимчасово захопленій території.

Як наголошується, підозрюваний регулярно долучався до публічних заходів, нарад, організованих представниками окупаційної влади. Крім того, він неодноразово надавав інтерв’ю підконтрольним окупантам медіа, у яких відкрито підтримував впровадження російського законодавства на тимчасово окупованій території Херсонської області та просував її інтеграцію до правового і соціально-економічного простору держави-агресора.

Своїми діями підозрюваний сприяв зміцненню окупаційного режиму, легітимізації незаконно створених органів влади РФ та поширенню російського впливу серед населення тимчасово окупованої території.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Як інформує Офіс генерального прокурора, 30 травня 2026 року повідомлено про підозру Сергію Олександровичу Георгієву, 1988 року народження, уродженцю Узбекистану, громадянину України, мешканцю села Перевальне АР Крим.

Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині заочно оголосили підозру жителю АР Крим, який на момент анексії півострова був діючим суддею, а згодом працевлаштувався на посаду «судді» до незаконно створеного «Херсонського обласного суду».