На Одещині прикордонники врятували 50 червонокнижних крабів на майже три мільйони

В Одеській області прикордонники врятували та випустили у Чорне море 50 червонокнижних крабів, вартість яких становить майже 3 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники Одеського загону спільно зі співробітниками Національної поліції під час патрулювання виявили та затримали 40-річного громадянина України. Він зловив вручну більш як 50 крабів (різновид «трав'яний»), які занесені до Червоної книги України.

Попередня сума збитку, який міг бути завданий державі, становить майже 3 млн грн.

Про правопорушення прикордонники повідомили представників Рибної інспекції та слідчо-оперативну групу Київського відділу поліції.

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Правопорушника буде внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).

Як повідомляв Укрінформ, у парку природи "Беремицьке" на Чернігівщині дитинча муфлона загинуло внаслідок надмірної уваги відвідувачів - після того, як люди погладили новонароджену тваринку, мати від неї відмовилася.

Фото: dpsu.gov.ua