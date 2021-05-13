На Одещині прикордонники врятували 50 червонокнижних крабів на майже три мільйони
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Прикордонники Одеського загону спільно зі співробітниками Національної поліції під час патрулювання виявили та затримали 40-річного громадянина України. Він зловив вручну більш як 50 крабів (різновид «трав'яний»), які занесені до Червоної книги України.
Попередня сума збитку, який міг бути завданий державі, становить майже 3 млн грн.
Про правопорушення прикордонники повідомили представників Рибної інспекції та слідчо-оперативну групу Київського відділу поліції.
Правопорушника буде внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом).
Як повідомляв Укрінформ, у парку природи "Беремицьке" на Чернігівщині дитинча муфлона загинуло внаслідок надмірної уваги відвідувачів - після того, як люди погладили новонароджену тваринку, мати від неї відмовилася.
Фото: dpsu.gov.ua