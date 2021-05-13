У кабінеті лікаря на Прикарпатті знайшли колонію червонокнижних кажанів

На Прикарпатті у кабінеті лікаря Галицької лікарні виявили колонію вечірниць.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Галицький національний природний парк на своїй сторінці у Фейсбуці.

«11 травня до Галицького НПП поступило звернення від працівників Галицької лікарні про те, що у кабінеті лікаря у щілині під підвіконням є колонія кажанів. З настанням сутінків колонію було обстежено. Тварин зважили, зняли проміри та визначили вид і стать. Це виявилась зимова колонія вечірниці рудої чисельністю 55 особин», - повідомляє Галицький НПП.

За їхньою інформацією, після необхідних процедур тварин випустили на пошуки їжі та нового сховища.

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Вечірниця дозірна або вечірниця руда - вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць у фауні України. Від 2009 року вид включено до Червоної книги України.