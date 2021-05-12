Двох підозрюваних у поширенні антиугорських листівок на Закарпатті відправили під нічний арешт

Двом жителям Дніпра, підозрюваним у поширенні листівок з погрозами представникам угорської нацменшини у Берегові на Закарпатті, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту на два місяці.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу Закарпатської обласної прокуратури.

"Берегівським районним судом задоволено клопотання, погоджене прокурором Берегівської окружної прокуратури, та обрано двом мешканцям Дніпра запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту в нічну пору доби із застосуванням електронних засобів контролю. Протягом 60 діб підозрювані не матимуть права залишати місце свого проживання у визначені години та виїжджати за межі Дніпра", - йдеться у повідомленні.

Як нагадали в прокуратурі, напередодні чоловікам повідомили про підозру у порушенні рівноправності громадян залежно від їх національної належності із застосуванням погроз (ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу і третьому фігуранту – жителю Києва.

За інформацією правоохоронців, чоловіки отримали пропозицію від невстановлених наразі осіб щодо розповсюдження провокаційних листівок у місті Берегові. За це їм обіцяли грошову винагороду у розмірі 200 доларів. У ніч із 1 на 2 травня вони розклеїли вказані матеріали на вхідних воротах і парканах житлових будівель у Берегові. Написи на листівках містили погрози угорській нацменшині на Закарпатті та були спрямовані на розпалювання національної ненависті у регіоні.

Слідство у вказаному провадженні триває.

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Як повідомляв Укрінформ, 9 травня Служба безпеки України заявила про затримання трьох чоловіків, які напередодні травневих свят на замовлення російських спецслужб розклеїли у Берегові антиугорські листівки. Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті).

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 Кримінального кодексу України проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій, правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.