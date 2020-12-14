На Закарпатті поліція відкрила справу через антиугорські написи

У Нацполіції Закарпатської області відкрили справу через антиугорські написи з погрозами представникам цієї нацменшини на будівлі сільради у селі Пийтерфолво.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан.

"Сьогодні вранці, 14 грудня, до поліції звернувся голова сільради Пийтерфолво і повідомив, що вночі невідомі видряпали антиугорські написи на будівлі сільради з погрозами представникам нацменшини. На місце одразу виїхала слідча група та здійснила огляд", - повідомила вона.

За її словами, наразі попередня правова кваліфікація даного факту розглядається як злочин за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності).

"Поліція Закарпаття вживає оперативних заходів для встановлення осіб, які могли здійснити цей злочин", - зазначила Дан.

Як повідомляв Укрінформ, на стіні будівлі в угорському селі Пийтерфолво невідомі залишили послання від імені нібито "Правого сектора" зі словами "Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор".

На запитання Укрінформу, чи пов'язують цей напис із попереднім провокативним відео, у Нацполіції Закрапаття відповіли, що "ці справи попередньо кваліфіковані за одною статтею — в ході розслідування буде визначено, чи мали вони одних і тих же виконавців та замовників".

Наразі, як зазначила Дан, по попередній провокації слідчі не затримали осіб, які б підозрювалися у скоєнні злочину.

Як повідомлялося, два тижні тому в мережі опублікували схоже відео зі зверненням начебто від представника "Правого сектора" із залякуваннями на адресу представників угорської нацменшини. Відео також закінчувалося словами: "Ми за вами прийдемо". Відеозапис був визнаний провокацією, представники "Правого сектора" заявили, що не мають жодного стосунку до цього запису. За цим фактом триває розслідування.