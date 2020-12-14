На Закарпатті з'явилося нове провокативне послання до угорців нібито від «Правого сектора»

На стіні будівлі в угорському селі Пийтерфолво в ніч на 14 грудня невідомі залишили послання від начебто "Правого сектора" зі словами “Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо”.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють на місцевому закарпатському сайті Голос.Карпат.

“У ніч з неділі на понеділок 14 грудня у Закарпатському селі з компактним проживанням угорської нацменшини виявили надпис він начебто "Правого сектора", надряпаний на стіні з орфографічними помилками. “Закарпаття – це Україна. Ми за вами прийдемо. Правий сектор”, - йдеться у повідомленні.

На надпис відреагували в Пийтерфолвівській ОТГ словами “Хай Господь змилується над нами, щоб ми й надалі жили тут в мирі, у братській любові з представниками інших національностей. Хай Всевишній захистить нас від подібних грубих злодіянь”.

Як раніше повідомлялося, два тижні тому в мережі опублікували схоже відео зі зверненням начебто від представника "Правого сектора" із залякуваннями представників угорської нацменшини. Відео також закінчувалося словами “Ми за вами прийдемо”. Відеозапис був визнаний провокацією, представники "Правого сектора" наголосили, що не мають жодного відношення до цього запису. За даним фактом ще триває розслідування.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Українська держава жорстко переслідуватиме нацистів та екстремістів, які рядяться у патріотів і несуть загрозу громадянам. Провокаторів, які погрожують українцям угорського походження, Аваков назвав ворогами держави. Він запевнив, що правоохоронці докладуть всіх зусиль, щоб їх викрити та покарати, а своїх громадян Україна захистить від екстремістів, навіть якщо провокацію погрозами влаштували спецслужби ворожої країни, наголосив Аваков.

Фото: goloskarpat.info