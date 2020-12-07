Партія закарпатських угорців влаштувала демарш на сесії облради

Депутати з партії угорців Закарпаття КМКС показово залишили сесійну залу та заявили, що не братимуть участі у голосуванні за голову облради — у відповідь на дії проти партії КМКС з боку української влади.

Про це в сесійній залі Закарпатської облради заявив депутат від фракції КМКС Йосип Борто, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Через дії СБУ та на базі безпідставних звинувачень представників партії угорців Закарпаття, через наміри залякати угорців Закарпаття, на знак протесту і засудження того, що відбувається, фракція КМКС участі у виборах керівництва обласної ради не братиме,” - заявив Борто.

Після його заяви депутати від фракції партії угорців Закарпаття КМКС покинули сесійну залу.

Як повідомлялося, сьогодні в Ужгороді триває перше сесійне засідання новообраної Закарпатської обласної ради 8 скликання. У залі присутні 62 із 64 депутатів. На реєстрації та врученні депутатських посвідчень не було, зокрема, очільника фракції КМКС Василя Брензовича.

Раніше, 30 листопада, СБУ провела обшуки в приватному будинку та офісі Брензовича. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану “Велику Угорщину” та створення етнічної автономії на Закарпатті.