У Закарпатській ОДА вважають, що коаліція в облраді без угорців - «політичний моветон»

Представник угорців повинен бути в президії Закарпатської облради, бо вирішувати в сесійній залі питання угорців без закарпатських угорців буде політичним моветоном.

Про це заявив кандидат на голову Закарпатської облради від «Слуги народу», поки що чинний голова ОДА Олексій Петров в інтерв'ю Укрінформу.

«У мене з Василем Брензовичем була розмова з приводу того, що я хотів би, аби він взяв участь у формуванні коаліції в облраді і партія КМСК представила свою людину в президії. Я йому сказав, що вирішувати в сесійній залі Закарпатської облради питання угорців без закарпатських угорців буде політичним моветоном. Будете ви в коаліції чи ні, сказав я, вважаю, що в президії представник угорців має бути», - заявив Петров.

Раніше низка регіональних політиків на Закарпатті звинуватили в причетності до обшуків у лідера угорців Закарпаття Брензовича Олексія Петрова — начебто через небажання Брензовича формувати більшість в облраді зі «Слугою народу». Петров заявив про свою непричетність до цієї справи: «У мене, як голови ОДА, депутата Закарпатської обласної ради, мотивацій розхитати суспільно-політичну ситуацію в краї, наразити Україну на скандал міжнародного рівня – точно немає», - сказав він.

За його словами, у демократичній європейській державі голова обласної державної адміністрації не має втручатися в роботу правоохоронних органів, час та місце проведення слідчих дій не мають залежати від того, які конфігурації в обласній раді передбачаються, хто в них братиме участь і якою є позиція голови ОДА.

Як повідомлялося, в понеділок, 30 листопада, у лідера партії закарпатських угорців КМКС Василя Брензовича СБУ провела обшуки. Зараз за результатами цих обшуків тривають експертизи, прокуратура готує підозру Василю Брензовичу щодо його діяльності. Зі свого боку, міністр закордонних справ Угорщини закликав ОБСЄ направити на Закарпаття місію для моніторингу ситуації з угорською меншиною.