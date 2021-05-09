Росіяни оплатили поширення антиугорських листівок на Закарпатті - СБУ
Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба СБУ у Фейсбуці.
“Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м. Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.
Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті)”, - йдеться у повідомленні.
Тож у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 ККУ, було проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.
Наразі у межах кримінального провадження усім трьох фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.
Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
Як повідомляв Укрінформ, СБУ викрила та припинила роботу ботоферми та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята.