Росіяни оплатили поширення антиугорських листівок на Закарпатті - СБУ

Служба безпеки України викрила осіб, які поширювали антиугорські листівки на Закарпатті. Ними виявилися троє місцевих мешканців, двоє з яких – переселенці з м. Луганська.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба СБУ у Фейсбуці.

“Фігуранти розклеїли листівки з погрозами угорській національній меншині в м. Берегово Закарпатської області. Щоб надати «особливого забарвлення» цій акції, російські куратори попросили зробити це напередодні травневих свят.

Співробітники СБУ встановили, що на платіжну картку одного з фігурантів були перераховані кошти в російських рублях (близько $500 в доларовому еквіваленті)”, - йдеться у повідомленні.

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Тож у межах кримінального провадження, розпочатого за ч.2 ст.161 ККУ, було проведено низку обшуків за місцями проживання та затримання фігурантів провадження. У ході слідчих дій правоохоронці вилучили російську символіку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі у межах кримінального провадження усім трьох фігурантам повідомили про підозру, вирішується питання стосовно обрання їм міри запобіжного заходу.

Заходи з викриття зловмисників здійснювалися Управліннями СБУ в Закарпатській та Дніпропетровській областях за координації Департаменту захисту національної державності спільно з ГУ Національної поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Як повідомляв Укрінформ, СБУ викрила та припинила роботу ботоферми та інтернет-агітаторів, які хотіли дестабілізувати ситуацію в Одесі на травневі свята.