Синоптики попереджають про пориви вітру та сильні заморозки уночі
Укрінформ
На Лівобережжі сьогодні очікуються пориви вітру до 20 м/с.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру, вдень 9 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вночі 9 травня у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-4° (І рівень небезпечності, жовтий).
У Київській області вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°.