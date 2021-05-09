Синоптики попереджають про пориви вітру та сильні заморозки уночі

На Лівобережжі сьогодні очікуються пориви вітру до 20 м/с.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, вдень 9 травня на Лівобережжі пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вночі 9 травня у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3° (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий); у північних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту заморозки 0-4° (І рівень небезпечності, жовтий).

У Київській області вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-4°.