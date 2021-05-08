На дев'яте травня українцям прогнозують від 0° до +20°

У неділю, 9 травня, в Україні буде без опадів, лише у південно-східній частині вночі короткочасні дощі, подекуди грози.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«9 травня мінлива хмарність, без опадів, лише у південно-східній частині вночі короткочасні дощі, подекуди грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі пориви 15-20 м/с», - йдеться в повідомленні.

Вночі у більшості західних областей сильні заморозки у повітрі 0-3°, у північних та більшості центральних областей температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, на решті території 4-9° тепла; вдень 12-17°, на крайньому заході країни та Одещині до 20°.

У Києві та Київській області добу 9 травня без опадів. Температура вночі у столиці 2-4° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°; вдень 12-17° тепла.

У наступні два дні, 10-11 травня, в Україні, за прогнозами синоптиків, переважатиме суха погода; лише у східних областях вдень 10 травня та впродовж 11 травня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, 10 травня у східній та південно-східній частинах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 10 травня 1-6° тепла, в Україні, крім крайнього заходу та узбережжя морів, на поверхні ґрунту заморозки 0-4°, 11 травня в усій країні 4-9° тепла; вдень у східних областях 13-18°, на решті території 18-23°, 11 травня на Закарпатті до 26°.

У столичному регіоні 10-11 травня без опадів. Температура вночі 10 травня 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°, 11 травня 4-9° тепла; вдень 18-23°.

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У середу, 12 травня, в Україні крім західних областей, невеликі короткочасні дощі, подекуди грози; на решті території без опадів. 13 травня вночі в Карпатському регіоні, вдень у західних, Житомирській та Вінницькій областях помірні, на Київщині невеликі короткочасні дощі місцями грози; на решті території без опадів.

Температура вночі становитиме 4-10°; вдень 13-19°, у західних областях 12 травня, а також у східних областях 13 травня повітря прогріється до 20-26°.

У Києві 12-13 травня вночі без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°.