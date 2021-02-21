В Україні почастішають посухи та суховії — метеорологи

За прогнозами метеорологів, в Україні почастішають посухи та суховії. Період випадіння градів зміститься на весну та осінь.

Про це пише agro-business, передає Укрінформ.

Інтенсивність посухи в Україні, за прогнозами метеорологів, найближчими роками зросте на 15-30%. Почастішають суховії. Побільшає градів, які до того ж змістяться на раніше нехарактерні для таких погодних явищ сезони – весну та осінь.

Фахівці також зауважують, що останніми роками в Україні вдвічі збільшилася кількість днів із денними температурами повітря понад +30 °C. Потепління найстрімкіше відбувається у північних регіонах України. Натомість Степ атакує посуха.

Водночас глибина промерзання ґрунту істотно знизилася і це сприяє засвоєнню ґрунтом зимових опадів і формування достатнього зволоження ґрунту навесні.

На думку фахівців, такі кліматичні зміни можуть спричинити передчасне дозрівання ярих сільськогосподарських культур і водночас знизити їх урожайність. Тривалість активної вегетації рослин вже зросла в середньому на 10 днів.

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Водночас умови вегетації для озимої пшениці стануть сприятливішими. Так само озимий ріпак краще ростиме у північніших регіонах і натомість гірше — у Степу. На Північ перемістяться й зони вирощування сої та соняшника. А вирощування кукурудзи стане проблематичнішим. Також прогнозується поширення різноманітних хвороб рослин, шкідників, активізуються бур’яни.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 січня середньодобова температура повітря становила +5,5°C, що на 0,9°C вище рекордного значення, зафіксованого 1993 року.

24 січня у Києві вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°C.