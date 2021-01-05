Минулий рік у Києві виявився найтеплішим за 140 років

Минулий рік у столиці став найтеплішим за всю історію метеоспостережень, встановивши 36 температурних рекордів.

Про це передає Укрінформ з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Середньорічна температура минулого року у Києві піднялась до +10,9°C, що на 3,2°C перевищує кліматичну норму, і таким чином він виявився рекордним з 1881 року», - йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, 11 місяців року мали суттєве перевищення середньомісячних температур стосовно кліматичної норми, окрім травня, який виявився холоднішим за кліматичну норму. Особливо відзначились січень, лютий, березень, які мали найвищі відхилення від середньобагаторічних показників, відповідно, на 6,4°C, 6,7°C, 5,8°C.

Зазначається, що найхолодніше було 7 грудня мінус 9,5°C, найспекотніше – 1 вересня, коли температура у затінку сягнула +34,7°C.

Загалом у 2020 році у Києві було зафіксовано 36 температурних рекордів, причому найбільше їх було у березні – 12, поінформували в обсерваторії.

Опадів на проспекті Науки, 37 випало 580 мм, що відповідає 89% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілились дуже нерівномірно – понад дві місячні норми у травні та жовтні, а у липні та серпні їх кількість не перевищила половини кліматичної норми, додали метеорологи.

Як повідомлялося, восени 2020 року у столиці зафіксували шість температурних рекордів.