Тепла погода в Києві суперечила природним процесам - синоптики

Середньомісячна температура грудня у Києві становила -0,5°С, що на 1,8°С вище кліматичної норми.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Минулий грудень у столиці розпочався справжньою зимою, а завершився теплою осінню», - зазначається в повідомленні.

За даними метеорологів, перша декада була холоднішою за кліматичну норму на 2,1°С, друга вже перевищила середні багаторічні показники на 3,0°С, третя ж взагалі виявилась найтеплішою, що суперечить звичним раніше природним процесам.

Найхолодніше було 7 грудня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,5°С, а найтепліше – 31 числа, коли максимальна температура піднялась після полудня до +8,4 градусів, установивши таким чином температурний рекорд.

Опадів у Києві за місяць випало 48 мм, що склало 92% кліматичної норми.

Як повідомлялося, осінь у 2020 році у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.