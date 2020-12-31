Старий рік прощається температурними рекордами - у Києві погода, як у жовтні

У столиці в останні дні 2020 року зафіксували кілька температурних рекордів, погода відповідає кінцю жовтня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 30 грудня у Києві вперше за 140 років середньодобова температура повітря становила +5,3°С, що на 0,7°С вище рекордного значення температури для цього дня 1913 року. Кліматична норма перевищена на 7,3°С, що відповідає погоді кінця жовтня», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, максимальна температура після полудня у столиці піднялася до +7,5°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1987 року на 0,2°С.

Температура під ранок останнього дня року не опустилася нижче +7,6°С. Попереднє рекордне значення +3,2°С 1980 року перевищено на 4,4°.

Раніше повідомлялося, що осінь у 2020 році у столиці виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.