Циклон Кіра іде в Україну з новорічними дощами та теплом

На Новий рік Україну накриє циклон Кіра, що принесе дощі, тепле повітря і тумани.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє синоптик Наталка Діденко в Фейсбуці.

“Новорічна погода у більшості областей України буде весняною. Адже температура повітря у денні години й ...1-го січня коливатиметься в межах +4+10 градусів”, - пише вона.

За словами синоптика, свіжішим повітря очікується у східних областях - там вночі трохи підморожуватиме до 0-3 градусів морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть +1+4 градуси. Найтеплішим Новий рік передбачається у південній частині, максимально до +7+12 градусів, у Криму до +12+15 градусів. У західних областях 31.12-1.01 трохи знизиться температура повітря, тому й побільшає ймовірність снігу.

“Вже зараз на південному заході Європи розминається поки що метеомалюк, така собі хвиля на атмосферному фронті, а впродовж 31.12-1.01 цей малюк підросте і прискаче в Україну циклоном на ім'я Кіра. А де циклон - там і опади”, - прогнозує Діденко.

Спочатку дощі, місцями з мокрим снігом, пройдуть 31-го грудня в західних областях України (бо ж трохи похолоднішає). На решті території без суттєвих опадів, максимум мряка.

А впродовж ночі та дня 1-го січня 2021 р. дощі просунуться вглиб країни, тому, як пише синоптик, спати після зустрічі Нового року буде затишно - за вікном барабанитиме дощ.

На Сході опадів не очікується.

А на Дніпропетровщину, Запоріжжя опади дійдуть вже аж пізно ввечері 1-го січня, чи й вночі 2-го січня.

У Києві 31 грудня - без істотних опадів.

Привітає столицю з Новим роком дощ, який з'явиться під ранок 1-го січня.

Температура повітря у завершальний день 2020-го року очікується +5+7 градусів.

У Новорічну ніч буде тепло, до +6 градусів, а вдень 1-го січня запахне весною - у Києві до +9 градусів.

“Отже, Новий рік зустрічатимемо цвіріньканням горобців, веселими калюжами, туманом, дріботінням дощу у шибки і справжнім атлантичним вологим теплом”, - обіцяє Діденко.