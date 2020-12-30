Від 2020-го залишиться «мокре місце»: як піде цей рік з України

В останній день 2020 року в Україні, крім західних регіонів, істотних опадів не передбачається, вдень у більшості регіонів буде до 9° тепла, у південній частині до +14°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. У західних областях дощ, в Карпатах значний сніг, на дорогах ожеледиця; на решті території без істотних опадів. Вночі в Україні туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі у північних, центральних та південних областях місцями пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

За словами синоптиків, температура у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі буде від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° вище нуля, у південній частині (крім Запоріжжя) 9-14°; на високогір'ї Карпат вночі та вдень 0-2° тепла.

У Києві та Київській області 31 грудня буде без істотних опадів, уночі туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 6-8°, по області вночі термометри покажуть 2-7° тепла, вдень буде 4-9°.

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За прогнозом синоптиків, хмарно буде і в перші дні нового року. 1 січня в Україні, крім Сходу, пройдуть невеликі дощі, в західних областях помірні опади, в Карпатах сніг; 2 січня буде без істотних опадів, лише на північному сході країни невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у західних та східних областях вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; на решті території 1 січня вночі 2-7° тепла, вдень 4-9° тепла, у південній частині до +13°, 2 січня вночі та вдень 0-5° тепла, на півдні до +9°.

У Києві та області 1 січня очікується невеликий дощ, температура вночі 2-7° тепла, вдень 4-9°. А 2 січня істотних опадів не передбачається, температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На 3-4 січня в Україні опадів не прогнозують, лише вдень 4 січня в західних областях можливий невеликий дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі на крайньому півдні країни, 4 січня і в західних областях 0-6° тепла, вдень у південній частині та західних областях 2-8° тепла.

У столиці та Київській області в ці дні без опадів, температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.