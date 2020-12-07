Метеорологічна зима «запізнилася» до Києва лише на чотири дні

У Києві метеорологічна зима настала майже вчасно.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«Стійкий перехід середньодобової температури повітря у Києві відбувся в останній день осені – 30 листопада. Стійке зниження середньодобової температури нижче 0°C свідчить про початок метеорологічної зими у столиці. Вона прийшла майже в строк, на 4 дні пізніше кліматичної норми», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 30 листопада середньодобова температура повітря на метеостанції обсерваторії становила -1,0 °C, і за прогнозами Українського гідрометцентру, від’ємні значення температури повітря будуть триматись і далі.

За даними кліматологів, найраніше до Києва зима завітала 20 жовтня у 1920 році та 31 жовтня у 1988 році, а найпізніше – 29 грудня у 2015 році. Водночас торік в Києві так і не зафіксували початок метеорологічної зими, що стало унікальним явищем за весь період спостережень.

Як повідомлялося, цьогорічна осінь прийшла до Києва 15 жовтня.