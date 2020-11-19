Морози взимку будуть короткочасними, але сильними – Кульбіда

Цьогорічна зима характеризуватиметься різкими змінами погодних умов, однак температура повітря буде на кілька градусів вищою, ніж 30 років тому.

Як передає Укрінформ, про це розповів керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда, повідомляє ТСН.

За його словами, на погоду взимку впливають кліматичні зміни, які відбулися і які продовжують відбуватися в Україні.

"Зимовий сезон буде характеризуватися різкими змінами погодних умов, а також значно підвищеним температурним режимом проти норми: на два-чотири градуси вона буде вищою, ніж, наприклад, 30 років тому. А також нестійким сніговим покривом. Звичайно, морози і похолодання будуть, але короткочасними, хоч достатньо жорсткими", - зазначив синоптик.

Кульбіда додав, що потрібно стежити за тенденціями змін клімату. За його словами, холодна зима - це не аномалія, аномалія - це тепла зима, тож дивуватися тому, що у Києві та на сході пішов сніг, не варто.

"За календарними термінами, реальна зима до Києва вже прийшла. Середні терміни якраз припадають на ці дні. Нічого дивного не відбулося. Причина дуже проста - прийшов атмосферний фронт, а з північного-заходу - холодне повітря, з яким випадає сніг", - пояснив керівник Укргідрометцентру.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Укргідрометцентру, в Україні у четвер, 19 листопада, опади не прогнозуються, у західних та центральних областях туман, у східних областях вдень 1-6° морозу, на решті території від 0 до 9° тепла.