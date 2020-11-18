Від -12° до +6°: де прогріє і заморозить найбільше

В Україні у четвер опади не прогнозуються, у західних і північних областях туман, вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла, у східних областях вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно. Без опадів. На дорогах країни, крім західних та південних областей, місцями ожеледиця. Вночі та вранці у західних та місцями у центральних областях туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура у східних областях вночі 7-12° морозу, на Луганщині до 16°, вдень 1-6° морозу; у західних областях вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у четвер без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла, на Київщині вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

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Згідно з прогнозом, 20 листопада вночі у західній частині, вдень у північних, більшості центральних областей та на Одещині невеликий дощ і мокрий сніг, 21 листопада у південній частині та центральних областях невеликі опади, на сході країни - невеликий сніг; на решті території без опадів.

В Україні, крім західних областей, на дорогах місцями ожеледиця.

20 листопада на півдні країни, 21 листопада у західних областях вночі та вранці туман.Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у південній частині близько 0° (20 листопада у східній частині 6-11° морозу), вдень від 1° морозу до 4° тепла, на сході країни близько 0° (20 листопада у західних областях протягом доби 1-6° тепла).

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У столичному регіоні без опадів, лише вдень 20 листопада невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-зхідний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

Синоптики прогнозують у східній частині, вдень 22 та вночі 23 листопада і в північних та центральних областях, вдень 23 листопада і в Карпатському регіоні невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без опадів. Температура 22 листопада вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на крайньому заході та півдні країни 1-6° тепла; 23 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у східних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На Київщині вдень 22 та вночі 23 листопада невеликий дощ з мокрим снігом, в решту часу без опадів. Температура 22 листопада вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, 23 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.