В Україну йдуть перші морози

В Україні у понеділок, 9 листопада, опади не очікуються, вранці туман, температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах 0-2° морозу, вдень 6-11° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Хмарно з проясненнями. Без опадів. Уночі та вранці, крім північної частини, туман. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, в Карпатах 0-2° морозу; вдень 6-11° тепла, на Закарпатті та Одещині до 13°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області також без опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 4-6° тепла, вдень 8-10°, на Київщині вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

Читайте також: В Україну йдуть холоди та нічні заморозки

Згідно з прогнозом на 10-11 листопада, в Україні опади не очікуються. В західних, 11 листопада також у північних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10 листопада 0-5° тепла, на півдні до 8°, у північній частині, а 11 листопада в Україні, крім Одещини та Закарпаття, від 3° тепла до 2° морозу; вдень 4-9° тепла, на Закарпатті, 10 листопада і в південній частині країни 7-12°.

У столичному регіоні 10-11 листопада опади не прогнозуються. 11 листопада вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла.

Читайте також: Жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років

Згідно з прогнозом, в Україні 12-13 листопада буде сухо. Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу (у східних та північно-східних областях 0-5° морозу), вдень 1-7° тепла; на Закарпатті та Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°.

На Київщині опади не очікуються. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.