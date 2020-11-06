В Україну йдуть холоди та нічні заморозки

В Україні у суботу, 7 листопада, опади не прогнозуються, температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Без опадів. Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 листопада опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 5-7° тепла, вдень близько 10°, на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.

Згідно з прогнозом, в Україні 8-9 листопада утримається суха погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла; вдень 7-12°, 8 листопада в західних областях та південній частині до 15°.

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У столичному регіоні 8-9 листопада опади не прогнозуються. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

В Україні 10- 11 листопада також опади не очікуються. Температура 10 листопада вночі 1-7° тепла, вдень 4-10° тепла, на крайньому півдні та Закарпатті до 13°; 11 листопада вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, на Закарпатті 8-12° тепла.

У столичному регіоні 10- 11 листопада без опадів. Температура 10 листопада вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; 11 листопада вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.

Згідно з орієнтовним прогнозом на 6-10 добу, в Україні утримається суха погода. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла, 14-16 листопада в Україні, крім західних областей, вночі 1-7° морозу, вдень близько 0°.