Жовтень у Києві став найтеплішим за 140 років

Цьогорічний жовтень у Києві став найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура повітря у жовтні становила +12,5°С, що вище за кліматичну норму на 4,4°С.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Фейсбуці.

Зазначається, що найтепліше було 4 жовтня, коли максимальна температура повітря після полудня досягла +22,0°С. Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,5°С.

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В обсерваторії відмічають, що особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. В жовтні було зафіксовано 4 температурних рекорди.

У Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів або майже три кліматичні норми.