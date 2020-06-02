У Києві метеорологічне літо "запізнюється" вже на два тижні - кліматологи

Календарна весна завершилась, а метеорологічне літо у столиці ще не настало.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії ім. Б. Срезневського.

«Метеорологічне літо у Києві й досі не настало, середньостатистично воно розпочинається 14 травня, а найпізніше – 7 червня у 1990 та 2001 роках», - ідеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньо весняна температура повітря у столиці становила +9,6ºС, що на 1,4ºС вище за кліматичну норму.

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Як зазначається, цьогорічна весна була дуже контрастною: якщо березень був вищим за кліматичну норму на 5,8°C, то травень виявився холоднішим на 2,8°C.

Опадів у Києві за сезон випало 176 мм, що склало 125% кліматичної норми, завдячуючи дуже вологому травню.