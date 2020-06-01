Цьогорічний травень у Києві був найхолоднішим із початку століття

Травень 2020 року у Києві виявився найхолоднішим за 20 років.

Про це інформує Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у Facebook.

"Двадцятий травень у XXI столітті виявився найхолоднішим, тому метеорологічне літо до столиці так і не завітало", - йдеться у повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря травня у Києві становила +12,4°С, що на 2,8°С нижче за кліматичну норму.

Найхолодніше, запевняють кліматологи, у Києві було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2,0°С, а найтепліше – 11 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +27,6°С. Травень, як і рік тому, виявився щедрим на опади, яких на проспекті Науки, 37 випало 122 мм, або 230% кліматичної норми. Він трохи компенсував недобір опадів, який у столиці спостерігався з минулого літа. У рейтингу найвологіших цьогорічний травень став шостим.

Як повідомлялося, на вихідні у Києві опадів випало найбільше за останні 129 років.