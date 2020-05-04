Пилова буря і дощі: кліматологи назвали квітневі

Пилова буря і дощі: кліматологи назвали квітневі "рекорди" Києва

Укрінформ
Цьогорічний квітень для Києва відзначився пиловою бурею та дощовим рекордом.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського на сторінці у Facebook.

"Цьогорічний квітень залишиться у літописі погоди з пиловою бурею, яка спостерігалась 16 квітня і викликала підвищений рівень забруднення повітря, а також дощовим рекордом 26 числа, коли вперше з 1891 року у столиці випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше ніж було цього дня в 1987 році", — йдеться в повідомленні.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря квітня у Києві склала +9,9°С, що лише на 1,2°С вище за кліматичну норму. Найхолодніше у Києві було 1 квітня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,7°С, а найтепліше – 30 квітня, коли максимальна температура після полудня піднялась до +24,1°С.

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Опадів на пр-ті Науки випало 36 мм, що склало 74% кліматичної норми, додали у обсерваторії.

Як повідомляв Укрінформ, 16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря, середня швидкість вітру складала 22 кілометра на годину. Мер столиці Віталій Кличко заявив, екологи пояснюють таке явище змінами клімату.

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