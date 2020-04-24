Метеорологи назвали вулиці, де в Києві найбільш забруднене повітря

У Києві найбільш забруднене повітря у районі вулиці Скляренка та Деміївської площі.

Про це свідчать дані на стаціонарних постах Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського за 23 квітня.

Станом на 23 квітня, найбільш забруднене повітря спостерігається у районі таких вулиць: вулиці Скляренка, Деміївській площі, Оболонському проспекті, Гідропарку та Експоцентрі України.

Найменш забруднене повітря спостерігається у районі вулиці Академіка Стражеска, вулиці Довженка, вулиці Попудренка, вулиці Інженера Бородіна та на проспекті Науки.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 24 квітня Київ знаходиться на другій сходинці антирейтингу міст із найзабрудненішим рівнем повітря в атмосфері.

16 квітня у Києві спостерігалася пилова буря та значне забруднення повітря.