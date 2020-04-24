Київ - на другому місці світового антирейтингу за станом повітря

Станом на ранок 24 квітня Київ знаходиться на другій сходинці антирейтингу міст з найбільш забрудненим рівнем повітря в атмосфері.

Про це свідчать дані IQ Air.

Лідером антирейтингу у даний час є столиця Індії, Нью-Делі, чий рівень забруднення повітря знаходиться на рівні 155.

Однак Київ не відстає — індекс якості повітря в столиці України також є «шкідливим» і становить 154.

На третьому місці Дакка, Бангладеш (153).

За прогнозами організації, якість повітря в Києві в п'ятницю близько вечора покращиться.