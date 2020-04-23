Повітря в Індії очистилося до 20-річного максимуму - NASA

Рівень забруднення повітря на півночі Індії сягнув 20-річного мінімуму через загальнонаціональний карантин у зв’язку з COVID-19.

Про це йдеться у звіті NASA.

«Після лише тижня скорочення людської активності, супутникові датчики NASA зафіксували рівень атмосферних аерозольних викидів на 20-річному мінімумі для цієї пори року на півночі Індії», - йдеться у повідомленні.

Щороку аерозолі з антропогенних (створених людиною) джерел сприяють нездоровому рівню забруднення повітря у багатьох містах Індії.

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Аерозолі - це крихітні тверді і рідкі частинки, суспендовані у повітрі, які зменшують видимість і можуть нанести шкоду легеням та серцю людини.

NASA розмістили знімки, з середніми показниками повітря над Індією в період з 31 березня по 5 квітня з 2016 по 2020 роки.

Дані були отримані за допомогою транснаціонального науково-дослідного супутника «Терра» на сонячно-синхронній орбіті навколо Землі.

Вчені очікують, що рівень аерозолю трохи збільшиться в найближчі тижні в деяких частинах Індії, коли розпочнуться сезонні пилові бурі.

25 березня уряд Індії ввів жорсткий загальнонаціональний карантин, припинивши діяльність будівництв, промисловості та громадського транспорту.

Як повідомляв Укрінформ, раніше жителі північного індійського штату Пенджаб вперше за 30 років побачили гірський хребет Гімалаїв, що на відстані понад 100 кілометрів, через зменшення забруднення повітря, спричиненого карантинними обмеженнями.